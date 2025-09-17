Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) reagiert am Nachmittag positiv
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 1,22 USD.
Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 1,22 USD zu. In der Spitze gewann die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,23 USD. Mit einem Wert von 1,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 414.396 Tilray (ex Aphria)-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,87 USD. Dieser Kurs wurde am 19.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 53,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Abschläge von 71,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -0,04 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 229,88 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,099 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
