Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 1,99 EUR zu.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 1,99 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 1,99 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,95 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 23.997 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,86 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2022. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 145,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,37 EUR. Abschläge von 30,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,13 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 153,21 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,95 USD ausgewiesen.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.01.2024 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,196 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

