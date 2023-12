Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 2,00 USD abwärts.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:00 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 2,00 USD abwärts. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.907 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,59 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Gewinne von 79,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 33,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,13 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 176,95 USD – ein Plus von 15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 153,21 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.01.2024 erwartet.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,204 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

