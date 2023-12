Kursverlauf

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Montagvormittag ins Minus

18.12.23 09:22 Uhr

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 1,86 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 1,86 EUR. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,84 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.535 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 3,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 76,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,37 EUR fiel das Papier am 21.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,38 Prozent. Am 04.10.2023 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2023 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,13 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 176,95 USD gegenüber 153,21 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.01.2024 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 -0,204 USD je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

