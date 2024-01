Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) büßt am Freitagmittag ein

Aktie im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 1,90 USD abwärts.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:02 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 1,90 USD abwärts. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 58.890 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 3,59 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 47,08 Prozent niedriger. Am 22.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 21,05 Prozent wieder erreichen.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 193,77 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 144,14 USD eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 03.04.2024 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,023 USD je Aktie ausweisen dürften.

