Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,3 Prozent auf 1,92 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 1,3 Prozent auf 1,92 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,89 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,95 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 6.075.522 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 3,59 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 87,47 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 1,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Mit einem Kursverlust von 21,67 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.01.2024 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 193,77 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.04.2024 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,023 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

