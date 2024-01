Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Vormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 1,78 EUR ab.

Um 09:10 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 1,78 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,76 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 7.136 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,28 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 83,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,37 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 23,21 Prozent Luft nach unten.

Am 09.01.2024 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 193,77 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 144,14 USD umsetzen können.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 03.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,023 USD je Aktie aus.

