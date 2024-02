Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,3 Prozent auf 1,90 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 1,90 USD. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,81 USD aus. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 1,84 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 20.466.174 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei 3,40 USD erreichte der Titel am 06.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2023 auf bis zu 1,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 20,84 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tilray (ex Aphria) 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 193,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 144,14 USD in den Büchern gestanden.

Am 03.04.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Das im Jahr 2027 erwartete EPS beläuft sich bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie auf 0,000 USD je Aktie.

