Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 1,90 USD nach.

Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 01:59 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 1,90 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,81 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,84 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 20.466.174 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 3,40 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,42 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 09.01.2024 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 193,77 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 144,14 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.04.2024 erfolgen.

Im Durchschnitt gehen Experten davon aus, dass Tilray (ex Aphria) ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen wird.

