Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagvormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 1,90 USD abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 01:59 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 1,90 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 1,81 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 1,84 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 20.466.174 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 44,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,84 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 193,77 USD umgesetzt, gegenüber 144,14 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.04.2024 erfolgen.

Im Durchschnitt gehen Experten davon aus, dass Tilray (ex Aphria) ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen wird.

