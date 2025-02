Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 0,876 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 0,876 USD ab. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,866 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 0,890 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 722.487 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,965 USD. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 238,664 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2025 auf bis zu 0,866 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 1,085 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 210,95 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 193,77 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.04.2025 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,185 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

