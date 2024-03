Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagnachmittag in Rot

Tilray (ex Aphria) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 1,88 USD ab.

Bei einem Wert von 3,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 81,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,00 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 193,77 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 144,14 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 03.04.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,086 USD einfahren.

