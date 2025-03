Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Mittwochnachmittag ins Minus

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 0,661 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 0,661 USD. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,643 USD. Bei 0,679 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 776.316 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei 2,965 USD markierte der Titel am 05.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 348,495 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2025 auf bis zu 0,578 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,615 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.11.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 210,95 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 193,77 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.04.2025 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,185 USD einfahren.

