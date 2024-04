Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Zuletzt ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 1,74 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 1,74 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 1,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 460.752 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 3,40 USD erreichte der Titel am 06.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 95,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 13,79 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 09.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 188,34 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,59 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 -0,288 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

