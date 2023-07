Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verteuert sich am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Im Tradegate-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 08:12 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1,48 EUR. Bei 1,50 EUR markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,50 EUR. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.250 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,86 EUR erreichte der Titel am 05.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 229,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,37 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,18 Prozent.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 11.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 145,59 USD im Vergleich zu 151,87 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Tilray (ex Aphria)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 24.07.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,222 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie: Tilray will inmitten der Konsolidierung am kanadischen Cannabismarkt HEXO kaufen

Tilray schreibt rote Zahlen - Tilray-Aktie nimmt an der NASDAQ deutlich ab

Ausblick: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse