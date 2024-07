Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag im Minus

Tilray (ex Aphria) im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 1,82 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 1,82 USD abwärts. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,79 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,83 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 531.017 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 3,40 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 87,33 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 1,60 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 11,85 Prozent sinken.

Am 09.04.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 29.02.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 188,34 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 145,59 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Tilray (ex Aphria) rechnen Experten am 23.07.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,310 USD je Aktie ausweisen dürften.

