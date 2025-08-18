DAX24.432 +0,5%ESt505.484 +0,9%Top 10 Crypto15,80 -1,1%Dow44.961 +0,1%Nas21.410 -1,0%Bitcoin97.678 -2,0%Euro1,1661 ±-0,0%Öl66,04 -0,6%Gold3.326 -0,1%
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) knickt am Dienstagnachmittag ein

19.08.25 16:09 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) knickt am Dienstagnachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,7 Prozent auf 1,08 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 5,7 Prozent auf 1,08 USD. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 1,07 USD. Bei 1,13 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.373.297 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,96 USD) erklomm das Papier am 20.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.07.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Das EPS lag bei -1,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 224,53 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD umsetzen können.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

