Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,5 Prozent auf 2,41 EUR.

Um 09:14 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 2,41 EUR zu. In der Spitze legte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,43 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.612 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 4,86 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 102,01 Prozent wieder erreichen. Am 21.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,37 EUR ab. Mit Abgaben von 43,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 26.07.2023 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.05.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 184,19 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,16 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.10.2023 terminiert.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,166 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

