Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagmittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 1,88 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie um 11:53 Uhr im Tradegate-Handel bei 1,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,91 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 1,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,89 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 38.905 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2022 bei 4,86 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 159,03 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,37 EUR. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 27,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,13 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 153,21 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,95 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.01.2024 vorlegen.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,196 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

