Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) stabilisiert sich am Donnerstagnachmittag

Tilray (ex Aphria) im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 1,98 USD zeigte sich die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 1,98 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,99 USD. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,95 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 1,98 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.272.136 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,12 USD) erklomm das Papier am 06.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 158,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2023 (1,50 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 24,24 Prozent sinken.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 04.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,13 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 176,95 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 153,21 USD erwirtschaftet worden.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.01.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,196 USD ausweisen wird.

