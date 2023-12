Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 1,98 USD bewegte sich die Tilray (ex Aphria)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 1,98 USD bewegte sich die Tilray (ex Aphria)-Aktie um 11:54 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zuletzt wechselten 2.284 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 81,31 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,50 USD am 22.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.10.2023 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 176,95 USD gegenüber 153,21 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.01.2024 vorlegen.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,204 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

