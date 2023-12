Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,5 Prozent auf 2,03 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 2,03 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 3.079.839 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 3,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,84 Prozent hinzugewinnen. Am 22.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 04.10.2023 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,13 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 176,95 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 153,21 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.01.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

