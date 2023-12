Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagvormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 1,80 EUR.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 09:17 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,6 Prozent auf 1,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,79 EUR. Bei 1,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 10.932 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 3,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 82,10 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.06.2023 bei 1,37 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,85 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 176,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 153,21 USD in den Büchern gestanden.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.01.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD ausweisen wird.

