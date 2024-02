Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,1 Prozent auf 1,88 USD ab.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 11:50 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 1,88 USD abwärts. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.008 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 25,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 09.01.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 193,77 USD. Im Vorjahresviertel waren 144,14 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 03.04.2024 terminiert.

Tilray (ex Aphria) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2027 ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen.

