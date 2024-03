Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 1,95 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 1,95 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,99 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,96 USD. Bisher wurden heute 1.317.749 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Am 06.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 74,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,50 USD am 22.06.2023. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 29,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 193,77 USD – das entspricht einem Zuwachs von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 03.04.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,086 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

