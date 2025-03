Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 15:49 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 0,647 USD. Bei 0,656 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 0,634 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 453.827 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 2,965 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 78,179 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,578 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 10,711 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 210,95 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 193,77 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 15.04.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,185 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

