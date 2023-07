Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 1,56 EUR ab.

Um 09:04 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 1,56 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,56 EUR aus. Bei 1,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.500 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,83 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2022. Mit einem Zuwachs von 209,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,38 EUR. Dieser Wert wurde am 21.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 11.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,90 USD gegenüber 0,09 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 151,87 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 145,59 USD.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 24.07.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,222 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

