Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Mittag fester

20.09.23 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 2,49 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 11:57 Uhr 1,2 Prozent auf 2,49 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 37.879 Tilray (ex Aphria)-Aktien. Am 06.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,12 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 105,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2023 Kursverluste bis auf 1,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 66,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Am 26.07.2023 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,90 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 184,19 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169,16 USD erwirtschaftet worden. Am 06.10.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,166 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com