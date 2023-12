Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochmittag behauptet

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Tilray (ex Aphria)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 2,05 USD.

Mit einem Kurs von 2,05 USD zeigte sich die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 11:23 Uhr kaum verändert. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 36.456 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,59 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 42,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 26,83 Prozent Luft nach unten.

Am 04.10.2023 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,13 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 176,95 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 153,21 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.01.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen

Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt