Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) reagiert am Mittwochmittag positiv

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1,81 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 11:41 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 1,81 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 11.502 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,40 USD. Dieser Kurs wurde am 06.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 1,50 USD fiel das Papier am 22.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 20,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 09.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 193,77 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 144,14 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.04.2024 präsentieren.

Tilray (ex Aphria) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2027 ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen.

