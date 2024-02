Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochnachmittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 1,76 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 2,4 Prozent auf 1,76 USD. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,75 USD. Bei 1,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 5.278.601 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.09.2023 auf bis zu 3,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 93,62 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,50 USD. Dieser Wert wurde am 22.06.2023 erreicht. Mit Abgaben von 14,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 09.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 193,77 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144,14 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.04.2024 präsentieren.

Tilray (ex Aphria) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2027 ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen.

Redaktion finanzen.net

