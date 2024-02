Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochvormittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 1,69 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:13 Uhr 1,4 Prozent auf 1,69 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 1,69 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,69 EUR. Bisher wurden heute 12.770 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Bei 3,24 EUR erreichte der Titel am 13.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 91,83 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2023 Kursverluste bis auf 1,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 18,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tilray (ex Aphria)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 09.01.2024 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2023 – vorgestellt. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,11 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent auf 193,77 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 144,14 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 03.04.2024 erwartet.

Tilray (ex Aphria) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2027 ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen.

Redaktion finanzen.net

