Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 0,899 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 0,899 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,899 USD. Bei 0,870 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 338.399 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 2,965 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 229,958 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,843 USD. Dieser Wert wurde am 20.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 6,176 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.11.2024 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 210,95 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,77 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 15.04.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,185 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

