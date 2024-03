Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 1,93 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 1,93 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,92 USD nach. Bei 1,96 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.122.509 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 76,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,50 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,28 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 193,77 USD – das entspricht einem Zuwachs von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.04.2024 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2025 einen Verlust in Höhe von -0,086 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Ende der Talfahrt? Canopy-Growth beruft eine außerordentliche Aktionärsversammlung ein - die Gründe

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal