Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) schiebt sich am Mittag vor

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 1,67 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 1,67 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.532 Aktien.

Bei 5,12 USD markierte der Titel am 06.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 206,59 Prozent. Bei einem Wert von 1,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 10,18 Prozent wieder erreichen.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 11.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,09 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 145,59 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 151,87 USD umsetzen können.

Am 26.07.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 24.07.2024 dürfte Tilray (ex Aphria) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,222 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

