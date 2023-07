Tilray (ex Aphria) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tilray (ex Aphria)

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 1,62 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,8 Prozent auf 1,62 USD. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,62 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 1,67 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.248.931 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,12 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 216,05 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 11.04.2023 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,14 Prozent zurück. Hier wurden 145,59 USD gegenüber 151,87 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Tilray (ex Aphria) rechnen Experten am 24.07.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,222 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

