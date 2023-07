Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagvormittag mit Kursplus

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 1,52 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:19 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 1,52 EUR zu. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,52 EUR aus. Mit einem Wert von 1,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10.907 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,86 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 220,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.06.2023 bei 1,37 EUR. Mit Abgaben von 9,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 28.02.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 11.04.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,09 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 145,59 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 151,87 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 24.07.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,222 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

