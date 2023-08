Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 2,64 USD.

Mit einem Wert von 2,64 USD bewegte sich die Tilray (ex Aphria)-Aktie um 16:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,72 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,62 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,65 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 3.520.800 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,12 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 93,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Bei 1,50 USD fiel das Papier am 22.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 43,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 26.07.2023 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 184,19 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 169,16 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 06.10.2023 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,165 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

