Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Vormittag nach

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 2,41 EUR abwärts.

Um 09:13 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 2,41 EUR ab. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 13.419 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 05.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,86 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 101,85 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,37 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,89 Prozent auf 184,19 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 169,16 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,165 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

