Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) schiebt sich am Donnerstagabend vor

Tilray (ex Aphria) im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,4 Prozent auf 1,09 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 20:05 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,4 Prozent auf 1,09 USD. In der Spitze legte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,14 USD zu. Bei 1,04 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.395.731 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 24.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,95 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,26 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 67,65 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -0,04 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

