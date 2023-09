Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 2,45 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 11:52 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 2,45 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 21.104 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,12 USD. Dieser Kurs wurde am 06.12.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 52,15 Prozent niedriger. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 38,78 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,90 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 184,19 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 169,16 USD eingefahren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.10.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,166 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind