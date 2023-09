Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) fällt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 2,41 USD abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 2,41 USD. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,35 USD. Bei 2,43 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.529.187 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.12.2022 markierte das Papier bei 5,12 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 112,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 37,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,90 USD je Aktie gewesen. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 184,19 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 169,16 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 06.10.2023 erwartet.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,166 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

