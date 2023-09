Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zieht am Donnerstagvormittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 2,35 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 2,35 EUR zu. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,38 EUR an. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,36 EUR. Bisher wurden heute 15.786 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,86 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 107,35 Prozent. Am 21.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 41,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent auf 184,19 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169,16 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.10.2023 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,166 USD je Aktie ausweisen dürften.

