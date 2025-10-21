DAX24.347 +0,4%Est505.690 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.940 -0,2%Bitcoin97.024 +2,1%Euro1,1611 -0,3%Öl60,92 ±-0,0%Gold4.138 -5,0%
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

21.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 1,51 USD.

Tilray (ex Aphria)
1,30 EUR -0,05 EUR -3,74%
Um 15:53 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,1 Prozent auf 1,51 USD ab. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,50 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,55 USD. Bisher wurden via NASDAQ 609.940 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,31 USD erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 53,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,35 USD fiel das Papier am 24.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 76,68 Prozent sinken.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,04 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 209,50 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,04 Mio. USD umgesetzt.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,039 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz

Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus

Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit

In eigener Sache

Übrigens: Tilray (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria)

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
