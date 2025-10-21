Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 1,51 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,1 Prozent auf 1,51 USD ab. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,50 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,55 USD. Bisher wurden via NASDAQ 609.940 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,31 USD erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 53,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,35 USD fiel das Papier am 24.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 76,68 Prozent sinken.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,04 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 209,50 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,04 Mio. USD umgesetzt.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,039 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

