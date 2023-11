Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag nahezu unverändert

Aktie im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zeigte sich zuletzt im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 1,66 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:13 Uhr bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 1,66 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,68 EUR. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,66 EUR ein. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,67 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.653 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2022 bei 4,87 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 193,31 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.06.2023 bei 1,37 EUR. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 20,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,13 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 176,95 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 153,21 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.01.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,204 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

