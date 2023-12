Kursentwicklung im Fokus

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) reagiert am Donnerstagmittag positiv

21.12.23 12:05 Uhr

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 2,06 USD zu.

Um 11:47 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 2,06 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 46.448 Stück. Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 74,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 1,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 27,18 Prozent Luft nach unten. Am 04.10.2023 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,13 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 176,95 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 153,21 USD umsetzen können. Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.01.2024 vorlegen. Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

