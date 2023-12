Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 1,98 USD abwärts.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 1,98 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,97 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,05 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 6.936.707 Stück.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 81,31 Prozent Luft nach oben. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 32,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,13 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 176,95 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 153,21 USD umgesetzt worden waren.

Am 08.01.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

