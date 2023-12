Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 1,87 EUR.

Um 09:20 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 1,87 EUR nach oben. Bei 1,87 EUR markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,82 EUR. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.355 Stück gehandelt.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 3,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 75,16 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 21.06.2023 Kursverluste bis auf 1,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 36,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 04.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,13 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 176,95 USD im Vergleich zu 153,21 USD im Vorjahresquartal.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.01.2024 vorlegen.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,204 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

