Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Mittag um Nulllinie

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 2,00 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie um 11:41 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 2,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.162 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 3,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 44,29 Prozent niedriger. Am 22.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,00 Prozent.

Am 09.01.2024 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.11.2023 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 193,77 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.04.2024 präsentieren.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,023 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

