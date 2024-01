Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,2 Prozent auf 2,06 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,2 Prozent auf 2,06 USD zu. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,07 USD zu. Bei 2,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.986.042 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,59 USD. 73,94 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,32 Prozent.

Am 09.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,11 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 193,77 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 144,14 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.04.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,023 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

